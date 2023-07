Comparte

Ayer, se llevaron a cabo Los Premios Juventud de Univisión y fueron varios los artistas que ganaron premios, una de ellas fue Shakira, quien emocionó a todos con su emotivo discurso.

La colombiana se subió al escenario del Coliseo de San Juan, Puerto Rico, en varias ocasiones, puesto que se llevó ocho premios de las nueve categorías a las que estaba nominada.

Cabe mencionar que, se coronó con los siguientes galardones: A la Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Canción Para Mi Ex, Mejor Urban Track, Girl Power, Mejor Colaboración Pop/Urbano, Social Dance Challenge y Tropical Mix.

Respecto a su discurso, comenzó dando las gracias a sus fanáticos “Muchísimas gracias. Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y no rendirme”.

Luego, la colombiana sostuvo que “la verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad”.

Finalmente, la intérprete de “Copa Vacía” concluyó “celebran conmigo mis alegrías, me acompañan en todas mis luchas y por ustedes, quiero ser mejor músico, la mejor artista y si se puede, una mejor persona”.