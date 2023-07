Comparte

Esta semana, Catalina Palacios participó como invitada en Buenas Noches a Todos y habló con Eduardo Fuentes sobre diferentes temas de su vida.

En la instancia, también hubo tiempo para que hiciera un repaso sobre su paso por el mítico programa Mekano.

Al respecto, detalló su ingreso al espacio y el supuesto amorío que tenía con José Miguel Viñuela en la pantalla.

“Yo en ese entonces no me daba cuenta, había recién llegado a trabajar en esto. Cero posibilidad de saber qué es lo que estaba pasando. Yo trabajé como un año y medio nomás en Mekano, no alcancé a estar más tiempo”, sostuvo.

Asimismo, agregó “cuando comencé me dijeron ‘bueno, en el programa hacemos ciertos juegos’. Yo nunca consumí televisión. No veía tele, yo les mentí, mentí al aire. Fui una mentirosa descarada”

Luego, relató que “el primer día que llego, el José me llama y dice ‘ella es Catalina, se las presento. Y cuéntanos, ¿qué es Mekano para ti?’ Y yo dije ‘¿qué hago?’ Nunca había visto Mekano”.

Frente a ello, José Miguel Viñuela no quedó indiferente y ocupó su espacio en Tal Cual para reaccionar a los dichos de la actriz.

En un comienzo hizo como que lloraría y posteriormente, comentó que “me siento súper dolido. O sea, todo fue mentira”.

En ese sentido, añadió que siempre fue súper piola “ella vive en la playa, tiene una vida muy piola, tiene una pareja, está feliz, tiene a su hija. La Cata siempre ha sido muy piola”.

Cabe mencionar que, en la última emisión de su espacio en TV+ fueron al panel varios exrostros del programa juvenil.