El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de Gran Hermano, en donde los líderes de esta semana, Rubén y Skarleth, enviaron a un nuevo jugador a placa de eliminación.

Entre las opciones que tenían, ambos debieron explicar, en primer lugar, por qué nominarían a este participante a la eliminación, y así la posibilidad de dejar el programa.

«La persona que mando a placa, la mando porque es insensible con los sentimientos de los demás. Siento que uno no puede entregarle la confianza o contarle cosas porque puede jugar en tu contra o hacerte daño. Eso más que nada», inició señalando Skarleth.

Luego continuó: «Creo que no le importa lo que te pueda pasar, o cuánto sufriste por algo del pasado. Le gusta el show, la fama y que hablen de ella, bien o mal. Eso lo encuentro patético de una persona«.

Por otro lado, el otro líder de esta semana, Rubén, inició comentando que si bien él no tiene «problemas con nadie (…) he visto cosas y algo negativo que he visto (de esta persona), es contradecirse y no aceptar las críticas».

¿Quién es la nueva nominada a eliminación?

Fue así como ambos anunciaron que la nueva integrante de la placa de eliminación es Jennifer, también conocida como la ‘Pincoya’, quien rápidamente se puso de pie tras escuchar su nombre.

Ante esto, la concursante manifestó que era algo que esperaba: «Le mando un saludo a mi familia y la gente que me apoya en redes sociales. Un beso de esta chilota que desde el día uno que llegó a esta casa siempre ha sido real«.

Tras esto, compartió un descargo: «Yo no hago un personaje. Lo que pasa es que soy confrontacional y digo las cosas que no me parecen, y eso de repente no cae muy bien«.

Luego aludió a su conflicto con Rubén, sosteniendo que es porque «yo no me presto para su leseo y sus chanchullos, como cuando me propuso que yo participara en un juego para hacer un cara a cara y poner a la gente a decirse cosas».