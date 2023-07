Comparte

El pasado domingo se emitió un tenso capítulo en Gran Hermano, reality de CHV en donde múltiples intercambios complicaron aún más las relaciones de los participantes.

Uno de los primeros intercambios se produjo luego de que la producción optara por una dinámica distinta en la jornada de eliminación, donde los participantes debían colocarse detrás de los candidatos a abandonar.

Fue así como Jorge votó simbólicamente por Francisco, señalando que «no es nada persona, pero siento que es el que menos gana estando aquí«.

Si bien Francisco señaló que respetaba su punto, a pesar de no estar de acuerdo, quien sí se molestó fue Sebastián Ramírez, quien lo encaró duramente.

La discusión de Seba y Jorge en Gran Hermano

«Yo no entiendo con qué autoridad te creí tú para enjuiciar a la gente… De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creí tú para decir eso?«, le manifestó Ramírez al ex Miss Chile.

Luego continuó: «Hoy hablaste de la Coni junto al Bambino ahí en la pieza, qué no sé por qué le dicen Bambino«.

«La gente (es la que) vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como queraí’ ponerle, no entiendo por qué te cargaí’ con esa autoridad, no me cabe en la cabeza (…) Parece que te estay confundiendo el jurado que califica acá no erí tú, es la gente», añadió.

Frente a este duro alegato, Jorge no guardó silencio y le respondió: «Porque en la vida y este reality se trata de enmendar errores, y siento que la Coni sí lo ha hecho. Si yo pongo en una balanza quién de aquí siento que es la que más quiere estar en este reality: es ella».

Debido a lo tenso que se encontraba el momento, los conductores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez optaron por irse a comerciales.

Sin embargo, tras regresar al en vivo, afirmaron que Jorge habría tenido la intención de golpear a su compañero.

Aquí puedes revisar parte del momento: