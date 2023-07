Comparte

El día de ayer en «Gran Hermano» se llevó a cabo la jornada de eliminación, en donde Fernando ‘Bambino’ fue el nuevo integrante que dejó la casa.

Sin embargo, en el capítulo también se repasaron diversos momentos que se vivieron en la semana, como una fiesta temática donde participaron los integrantes.

Si bien el momento generó múltiples risas por parte de los jugadores, quien no disfrutó nada el evento fue Jennifer ‘Pincoya’, a quien le tocó el disfraz de la destacada cantante estadounidense Tina Turner.

«Yo me quiero lucir igual que todas. Todas las veces es la misma hue… (…) Siento que no hay igualdad para todos y estoy molesta. Siento que la ropa que me han pasado siempre es la más fea de toda la fiesta, me dejan en un rincón. Y la música que me colocaron: fome, no quise bailarla ni cantarla porque no conocía a la cantante», expresó Pincoya molesta en la oportunidad, manifestando que no la conocía.

¿Quién es Tina Turner y por qué Pincoya le pidió perdón?

Tina Turner fue una icónica cantante, actriz y leyenda del rock y del soul nacida en Estados Unidos en 1939. Su talento la hizo conocida como la «Reina del Rock & Roll«, brillando en la década de los 80’s, y falleciendo a principios de este año 2023.

Momentos más tarde, la Pincoya reflexionó sobre su reacción y, frente a un espejo, ‘conversó’ con la fallecida cantante.

«Disculpa Tina Turner, si me estás viendo del más allá. Un beso en tu trompa para ti, tú sabes que tengo conexión con los espíritus«, inició comentando.

Luego continuó: «No quise interpretarte porque no te conozco, a mí me gusta la pachanga y tú como artista debes entender que todo el mundo tiene que quedarte. Te pido disculpas si no te interpreté».

Uno de los momentos más llamativos ocurrió en la habitación, donde señaló: «Pu… sorry, lo siento, pero no sabía quién eras po’. ¿Me puedes mostrar quién eres? Por favor«.

Y así, la Pincoya dio a entender que la artista se le presentó: «Eras de color. Y bien buena moza eres, pero yo no me parezco a ti. Obvio que no».

