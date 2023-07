🔴 Jorge ya está harto del acoso constante de Trinidad y le pide ayuda al grupo: #GranHermanoCHV



Jorge "oye les puedo decir algo (…) No es en mala,

no es que sea pesado, ni que me moleste pero es por seguridad. No me molesten con la Trini hueón porque a mí a veces me… pic.twitter.com/QxzBuWwr1B