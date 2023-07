Comparte

Este viernes Daniel Fuenzalida será uno de los invitados a «Podemos Hablar», espacio conducido por Jean-Philippe Cretton, en donde el conductor de «Me Late» compartirá con Titi García-Huidobro, Felipe Ríos y Daniela Muñoz.

En medio del programa de CHV repasará diversos temas, siendo uno de estos las críticas que ha recibido por sumar a Cathy Barriga la nueva edición de su programa.

«Yo siempre ando ideando la parte televisiva, sigo insistiendo que ella es un tremendo personaje televisivo. Es atractiva, tiene experiencia en la televisión, y la invité«, señalará de inicio.

En la misma se referirá a las reacciones que han manifestado los televidentes, quienes han criticado su inclusión, pero en la calle «la gente muy cariñosa con ella, de verdad se acercaban a sacarse fotos. Me ha provocado rareza esta tanta odiosidad, tanta maldad con una persona«.

La férrea defensa de Fuenzalida

Otro tema que no dejó pasar fue el supuesto lavado de imagen de la exalcaldesa de Maipú, que está siendo investigada por malversación de 30 mil millones de pesos durante su gestión como alcaldesa.

«No, yo no creo que sea lavado de imagen, yo creo que cada uno tiene que responder por sus actos. El día de mañana si la Justicia dictamina algo, Cathy va a tener que responder, no voy a ser yo el que tenga que responder, no va atener que ser el canal, o el programa», afirmará el también locutor radial.

En la misma línea, proseguirá: «Yo no sé si hay malversación de fondos, un desorden administrativo. Yo no sé lo que pasa en la municipalidad de Maipú. No me interesa a mí eso, lo que me interesa es mi nicho, mi programa».

«Yo no estoy ni como administrador ejecutivo del programa, ni como conductor, (diciendo) ‘¿Sabes que?, voy a invitar a Cathy y le vamos a lavar la imagen, y de alguna manera ella va a poder expresar lo que pasó en Maipú’. Nos alejamos de eso, hacemos un show, un espectáculo«, manifestará en el espacio.