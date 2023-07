Comparte

Esta noche en Podemos Hablar, participará como invitado Daniel Fuenzalida, quien hablará sobre diferentes episodios de su vida.

También, hablará sobre su “mala onda” con Mauricio Israel, quien actualmente está trabajando como panelista en el nuevo espacio de farándula de TV+, llamado Sígueme y te sigo.

En ese sentido, en primera instancia el conductor de Me Late sostuvo que “yo creo que él siempre ha dicho: ‘yo merezco una segunda oportunidad’; y yo lo creo, a mí me dieron una segunda oportunidad, me busqué una segunda oportunidad, después de un tratamiento”.

Asimismo, comentó que al comunicador le faltaría trabajar en su “impulsividad”.

Luego, recordó cuando trabajaron juntos en un mismo programa y dijo que no tenía muy buenos recuerdos.

Tras ello, aseguró “él me atacó mucho cuando estábamos en Chilevisión, me trataba pésimo”.

“Él se hacía el lindo con las animadoras que teníamos en ese minuto, incluso una de ellas era mi polola y mamá de mi hija después”, agregó.

Por último, recalcó que su enemistad proviene desde esa época, cuando trabajaban juntos en Chilevisión.

“Él tiene que manejar una cierta impulsividad en pantalla que no le hace bien a él”, cerró Fuenzalida.