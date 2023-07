Comparte

Cathy Barriga desclasificó el sueldo que recibió en La Granja VIP y lo comparó a la remuneración percibida por Pamela Díaz en el recordado programa.

La ex alcaldesa de Maipú, actual panelista de Me Late Estelar, hablaba sobre el nuevo reality show que prepara Canal 13 cuando decidió revelar el monto que ganó en el extinto espacio.

«Yo, cuando entré a La Granja VIP, me pagaban… me acuerdo, ¿puedo decirlo?», consultó. Tras recibir una respuesta afirmativa, dijo: «En 2005, me pagaban por semana un millón y medio«,

Posteriormente, la ex alcaldesa comparó su sueldo con el de una de sus compañeras de encierro: «Pamela Díaz entró por una semana y le pagaron 17 millones (…) Así es la televisión».

«A lo que voy es que los personajes que son más ‘conflictivos’, versus al personaje que… yo me considero un personaje no polémico, constructiva, una niña buena (…) la televisión hace que (a estos) no se le pueda pagar más«, agregó.

Finalmente, Barriga se refirió a Sebastián Ramírez y a su participación en Gran Hermano, reality al que se incorporó recientemente. «A él le deben estar pagando cinco veces más, porque está haciendo un personaje«, manifestó.

Revisa las declaraciones: