En la última emisión de «Me Late Estelar», Cathy Barriga sorprendió a sus compañeros al revelar el dinero que recibió cuando participó en el reality “La Granja VIP”.

Todo comenzó cuando empezaron a hablar sobre Gran Hermano y lo que les estarían pagando a los participantes.

En ese sentido, la exalcaldesa confesó que entre los participantes de estos programas siempre hay muchas diferencias en cuanto al dinero que les pagan.

Esto, porque cumplen diferentes roles, ya que algunos son más tranquilos y otros son conflictos o confrontacionales.

“Yo, cuando entré a La Granja VIP, me pagaban… me acuerdo, ¿puedo decirlo?”, comentó en primera instancia.

Tras ello, reveló que “me pagaban por semana un millón y medio. Pamela Díaz entró por una semana y le pagaron $17 millones”.

“Así es la televisión”, agregó, luego de poner sobre la mesa las millonarias cifras que recibirían los chicos reality.

“A lo que voy es que los personajes que son más ‘conflictivos’, versus al personaje que… yo me considero un personaje no polémico, constructiva, una niña buena. La televisión hace que no se les pueda pagar más”, explicó.

Por último, se refirieron al caso de Sebastián Ramírez en Gran Hermano, ya que es uno de los personajes más conflictivos de la casa y Barriga aseguró que “a él le deben estar pagando cinco veces más, porque está haciendo un personaje”.