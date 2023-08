Comparte

Al igual que muchos de los cibernautas, Karen Bejarano está muy pendiente a Gran Hermano y utiliza sus redes sociales para opinar sobre lo que pasa dentro de “la casa más famosa del mundo”.

En ese sentido, luego de la emisión del lunes, donde se pudo ver que la señora Mónica crítica a la “Familia Lulo”, porque se siente excluida, la cantante decidió dar su punto de vista.

En primera instancia, recordó lo que hizo la participante de la tercera edad y dijo “señora Mónica, usted le dio sus 2 votos a la Cony y ahora quiere que la sumen en su grupo? No po Moni, uno no cobra sentimientos si anda haciendo malas jugadas por atrás. Se tenía que decir y se dijo”.

Tras ello, un usuario de “X” le contestó y le escribió que no podría molestarse con una señora de 80 años y le preguntó si le gustaba verla llorar en la televisión.

Frente a ello, la influencer no se quedó callada y se tomó el tiempo de responder y explicar su punto de vista.

“No, me parece que nunca es tarde en la vida para aprender a valorar a la gente. No disfruto su dolor, pero a mi parecer si ella voto por Cony (quien no la nombró como parte de su grupo), no debería llorar. Acá la edad no tiene nada que ver”, concluyó Bejarano.

Revisa la opinión de Karen Bejarano