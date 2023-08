Comparte

En la última emisión de Tal Cual, participó en el panel Pancha Merino y conversó de diferentes temas con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

Mientras conversaban, la actriz confesó que tuvo un encuentro con una famosa en un estudio de televisión cuando ella estaba embarazada.

Según su relato, todo comenzó cuando esta persona le dijo que no la llamaban para las teleseries.

“Una vez un rostro de televisión, no vamos a decir su nombre, al aire me dice: a ti no te llaman para teleseries”, detalló.

Frente a ello, reveló que aprovechó la pausa de comerciales para responderle lo siguiente:

“Y nos fuimos a comerciales y le digo: ‘mira linda, puede que a mí no me llamen para las teleseries, pero yo llevo 18 años en esta industria, que era lo que llevaba en ese tiempo, y nunca le he pasado el poto ni a un productor, ni a un animador, ni a un director, ni a un periodista. ¿Tú puedes decir lo mismo?’”.

Tras ello, todo subió de nivel y la otra persona quería llevar la discusiones los golpes.

“Estábamos en una mesa redonda, yo tenía seis meses de embarazo y la mina se vino encima mío a agarrarme, a pegarme. Pero otra compañera se pone al frente y le dice: tú estás loca, está embarazada”, explicó Merino.

Finalmente, Pancha recalcó que ella nombró a todos los que la otra “se había agarrado”.