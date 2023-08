Comparte

Hace algún tiempo que la periodista Laura Landaeta ha entregado algunos detalles del libro que está preparando, el cual repasa todo el denominado «Caso Relojes» que tiene como protagonista a Marco Antonio ‘Parived’ Spagui, expareja de Tonka Tomicic.

Ahora la comunicadora participó en el programa «Sígueme y te Sigo», en donde entregó nuevos detalles de la compleja situación que viviría el místico y la animadora de Canal 13, por su presunto rol en la compra y venta de joyas y relojes robados.

Ella comenzó comprándole a Vilches (Rey del Oro), hay facturas y cheques al respecto, le debe plata específicamente y en los negocios que Parived hace, los negocios mineros, ella también siempre está involucrada, de hecho involucra a amigos de ella en este negocio», inició señalando en el programa.

Tras esto, aludió a los cheques de Tomicic, los cuales si bien estarían mal firmados, «están hechos por Tonka, los 76 cheques, los más de mil millones los invirtió ella. En el libro contamos otras historias que van develando el perfil de ella, que está muy lejos de ser una víctima de Parived, nunca me queda claro quién es víctima de quién«.

Por último, la periodista reveló un extracto de una grabación, donde sostiene que «Parived le dice a Tonka que se saque una joya que está ocupando en el matinal que hacía ella porque es robada y la pueden reconocer, no sé por qué no llegó la grabación a fiscalía, me mostraron y después no apareció nunca más«.

