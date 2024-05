Comparte

La cantante nacional Carolina Molina, más conocida como “La Rancherita“, ha denunciado públicamente una situación de acoso y miedo que la ha obligado a cambiar de residencia en tres ocasiones.

En un desesperado video publicado en su cuenta de Instagram, la artista relató con lágrimas en los ojos el calvario que vive a manos de un sujeto al que calificó de “psicópata”.

“Estoy muy asustada y temo por mi vida”, confesó Molina, visiblemente alterada.

Según su testimonio, el acosador la persigue desde el verano pasado y el pasado fin de semana se atrevió a atacar su vehículo en dos oportunidades mientras se encontraba estacionada en el Mall Plaza Norte de Huechuraba, dejándole un amenazante mensaje escrito.

La denuncia de Carolina ‘La Rancherita’ Molina

“Es un psicópata. Me lleva persiguiendo, amedrentando y obligando a vivir en el miedo durante mucho tiempo. Ya no sé qué hacer. Necesito ayuda, por favor”, partió comentando.

Luego solicitó: “Que me ayude alguna entidad más grande, alguna fundación que proteja a la mujer, porque esto no es un asunto de farándula“, clamó la artista, conocida por éxitos como “La Trampera” y “El Ranchero”.

La situación ha escalado a tal punto que Molina teme por su integridad física. “¿Qué están esperando que pase? ¿Que este gallo me mate?“, se preguntó entre lágrimas.

“Tengo miedo de que un día esta persona me provoque un daño mayor… que me tire el auto encima, me haga salir de la carretera, me provoque un accidente… Es capaz de mucho, yo lo sé”, añadió.

Pese a no revelar la identidad del acosador, “La Rancherita” aseguró que se ha visto obligada a cambiar de domicilio en tres ocasiones debido a que el sujeto la ha seguido hasta sus propias casas.

“Me he tenido que cambiar de casa tres veces, porque esta persona me persigue y ha llegado a las casas donde he vivido“, detalló.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: