En el estreno de “El Purgatorio” participaron como invitadas Cathy Barriga y Anita Alvarado, quienes contestaron varias preguntas sobre su vida.

En ese sentido, la exalcaldesa debió responder sobre su situación con la Municipalidad de Maipú y también, aprovechó el espacio para emplazar a Paty Maldonado.

Recordemos que, la “maldito” criticó duramente a la exchica Mekano, puesto que fue vestida como Barbie al estreno de la película.

Por ello, Barriga usó una analogía para referirse a este tema “hacer una analogía que tiene que ver con la nutrición y salud mental. Yo veo en esa portada un producto en el mercado que lleva años y años. Ese producto es un poco tóxico, pero lo venden, está en el mercado”.

Asimismo, siguió refiriéndose a la opinóloga con estos términos “la persona que está ahí es un producto que está en el mercado. La señora Maldonado es un producto y quiero entregar un mensaje a través de esta analogía”.

“Este producto yo alguna vez lo consumí, me hizo mal, me hizo llorar, me dolió el estómago, pero ya no lo consumo hoy, pero estoy segura que hay mucha gente que consume este tipo de productos”, agregó.

En la misma línea, explicó que esa clase de productos tiene promotores, los cuales son las personas que se ríen con lo que dice y además, lo comparten.

Finalmente, cerró contundentemente sus palabras y aseguró que “esa persona ha estado una vida entera haciendo lo mismo, porque no sabe hacer otra cosa”.