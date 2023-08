Comparte

Inesperada fue la renuncia de Sebastián Ramírez al reality «Gran Hermano», tras arribar al programa hace unas cuantas semanas.

Su salida se habría producido luego de que experimentara múltiples problemas con Constanza Capelli, su pareja al interior del encierro, por lo que optó por abandonar el espacio.

«Me voy de esta hueá. Renuncio. Que me echen de acá, me quiero ir. Lo he pasado bien y todo, pero me está dejando como el…», expresó en un inicio en el confesionario, adelantando su retiro, el cual concretó sin esperar las 24 horas de reflexión.

¿Por qué Sebastián Ramírez dejó Gran Hermano?

Sin embargo, ahora se reveló una nueva teoría de por qué habría dejado el programa, lo cual no tendría relación con Constanza ni sus excompañeros.

De acuerdo a La Hora, Ramírez habría dejado el espacio de CHV nada más que para entrar a otro encierro, pero de la competencia.

Según consigna el medio, ya estaría todo listo para que Sebastián ingrese al nuevo reality de Canal 13, del cual poco se sabe, aunque se conoce que será conducido por Karla Constant y Sergio Lagos.