Un íntimo momento se vivió hoy en el matinal «Tu día» de Canal 13, situación que estuvo protagonizada por Priscilla Vargas y José Antonio Neme.

El hecho se dio luego de que prepararan una tortilla española junto a la chef Camila Prado, donde los animadores del matutino recordaron las Fiestas Patrias y bailaron un pie de cueca.

Así, fue Reppening quien realizó un ‘cercano’ baile, frente al cual Vargas reaccionó: «Qué seductor, como que me pone nerviosa (…) No me quita los ojos de encima«.

Ante este momento, la meteoróloga Michelle Adam sumó: «Van bien, pero míralo coqueta. Míralo a los ojos, ¿o te puedes nerviosa? Contacto visual, galla«.

«Estabas muy cerca…»

Por último, luego de que los asistentes pidieran más coqueteo entre ambos, Repenning se la jugó y se acercó bastante durante el zapateo.

«Vamos a perfeccionar la técnica de la cueca brava«, afirmó el periodista, mientras que Priscilla manifestó: «Se me hizo eterna (…) es que la cueca es un baile distante, entonces, como que tú estabas muy cerca».

Aquí puedes revisar el momento: