Esta noche “¡Qué dice Chile! Prime” dará fin a su segunda temporada y ya se encuentra trabajando en una próxima tercera temporada.

Además, hoy se emitirá un capítulo especial donde, como ya es tradición, dos equipos de celebridades jugarán para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, los equipos que se enfrentarán en el programa animado por Martín Cárcamo estarán integrados por figuras televisivas del pasado: por un lado los “New Seniors on the Block”, integrados por los ex bailarines Claudio Moreno, Andrea Hoffmann, Claudia Miranda y su esposo Omar Costella; por el otro, estarán los “Lo que pudo ser”, integrados por Macarena Tondreau, Marcelo Arismendi, Patricio Strahovsky y la esposa de este último, Andrea Linford.

La reflexión de Martín Cárcamo

“Esta temporada de ‘¡Qué dice Chile! Prime’ ha sido muy enriquecedora para mí, hemos conocido a muchas familias de personas conocidas y de la TV, y nos hemos entretenido mucho. Ahora tomaremos una pausa en pantalla, pero seguimos trabajando en la nueva temporada del prime, grabando nuevos capítulos, para regresar con más fuerza”, comenta Martín Cárcamo sobre el fin de temporada del programa.

Entre los invitados de la próxima temporada, que ya se encuentra en proceso de grabación, competirán celebridades tanto del deporte como de la televisión, desde Tomás González hasta Nicole Moreno y Mayte Rodríguez. Todos ellos participarán junto a sus familias, a quienes mostrarán por primera vez en la pantalla chica.

El equipo ganador de hoy donará 2 millones de pesos a la Fundación Conecta Mayor, que promueve la integración social de las personas mayores en nuestro país, principalmente las de escasos recursos, a través de la planificación e implementación de iniciativas y programas de acción e intervención, así como la realización de estudios, programas de formación y capacitación, utilizando la tecnología para conectarlos y acompañarlos.