Comparte

Una inesperada revelación fue la que realizó la comunicadora Berta Lasala, luego de que revelara que recibió una oferta de otra señal.

La situación se dio en medio del programa de Claudia Conserva en TV+, donde el comunicador Patricio Sotomayor puso el tema en mesa: «Alguien va a traicionar al equipo«, anunció.

Luego Sotomayor continuó, sin explicar a quién se refería: «Le ofrecieron un sueldo mensual de $10 millones, y en Gran Hermano pagan $80 mil por capítulo«.

Momentos después, Lasala reconoció que se estaba hablando de ella. «Soy fiel a Claudia Conserva, no tengo nada que ver… ¡Corte! Me voy mañana, chao, despedida» bromeó la intérprete.

La reacción de Claudia Conserva

En la misma línea, relató que habría recibido una oferta de «Tierra Brava«, el nuevo reality que Canal 13 está preparando.

Conserva, sin entender la situación, le consultó: «¿Fuiste a la reunión en Canal 13 para entrar al reality?«, frente a lo cual Lasala le respondió que sí.

Tras esto, Conserva sinceró que no sabía de la situación: «Esa no me la habías contado, te quedaste piola ¿Qué pasó (sobre la negociación)?, ¿no era conveniente?».

Finalmente, Lasala relató que si bien la oferta era beneficiosa para el bolsillo, «no me siento cómoda con esa situación de reality«, finalizó.