Ha sido a través de las redes sociales donde la influencer Valentina Roth ha compartido múltiples momentos de su embarazo, desde su inicio a el nacimiento de su bebé.

Sin embargo, exponerse a este nivel en las plataformas digitales también le han valido para recibir odiosos mensajes, en especial sobre cómo cuida y educa a su hija Antonia.

«No por sacarte leche y mostrar eso, te hace mejor persona«, «No eres mejor por ser mamá» y otros mensajes son los que ha recibido la bailarina, por lo que decidió hacer un alto y responderle a su detractora.

La dura réplica de Vale Roth

«Me gustaría ir a su casa y que me pidiera perdón de rodillas«, inició comentando la ex ‘Calle 7’, para luego añadir: «Pobre de sus hijas, qué terrible».

Luego continuó: «Yo logro que, por lo menos, les cierren la cuenta, o que estas minas que están chaladas, que me escriben, dejen de escribirle a otras mujeres, porque obviamente le escriben a más mujeres en mala onda«.

«Si logro eso, entonces bacán, porque pasan un susto y no lo hacen más. Hay que funar a todas esas hueonas«, añadió.

Por último, expresó: «Uno podría llegar a su casa, porque tengo sus dos apellidos, tiene su Facebook, llegar ahí y de rodillas decirle ‘pídeme perdón’ y grabarla bien humillada, porque esa hueá no se hace«.