Fue en agosto del año pasado cuando Cecilia Bolocco le contó a sus seguidores, a través de sus lives, que había tomado la decisión de convertirse en vegana.

Según lo que explicó en la oportunidad, su médico se lo recomendó, luego de que en aquel entonces se contagiara del coronavirus.

«El COVID-19 me hizo tomar grandes decisiones en mi vida. Hablé con el director médico de mi fundación… Me convenció de que tenía que volverme vegana. Desde entonces no he vuelto a comer carne, nada animal, ni huevos, ni leche, nada», señaló en el entonces.

Sin embargo, poco duró su cambio, información que relató en una nueva tranmisión que realizó en Instagram.

«Dejé de ser vegana porque se me vino la noche oscura. Después andaba sin energías, me empecé a sentir más o menos mal«, relató.

Luego continuó y señaló que en aquel entonces «me estaba alimentando pésimo, porque comía todo el día puros garbanzos, hummus«.

Por último, señaló que múltiples doctores le recomendaron que consumiera más proteínas: «Carnes rojas si no quieres, no comas (le dijeron). Y no como», finalizó.