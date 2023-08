Comparte

Se acabó la espera, puesto que Taylor Swift anunció la fecha del lanzamiento del anhelado álbum “1989”.

Sin duda esta noticia sorprendió a todos su fanáticos y más a los afortunados que asistieron al concierto del Eras Tour en Stadium Los Ángeles, ya que ahí reveló la fecha del estreno.

“En lugar de contarlos, se los voy a enseñar”, dijo la cantante mientras se proyectaba en la pantalla del escenario lo siguiente: “1989 (Taylor’s Version) disponible el 27 de octubre”.

“Para ser completamente honesta, esta es mi regrabación favorita porque las 5 Vault Tracks son increíbles. No me puedo creer que se quedaran fuera. Pero no por mucho tiempo», expuso la estadounidense.

Recordemos que, con este álbum la cantante conquistó a sus seguidores y también se posicionó con varias canciones, como por ejemplo “Shake it off’, ‘Bad Blood’ y “Blank Space”, las cuales son catalogadas como sus mayores éxitos.

Asimismo, es necesario mencionar que con este disco la artista ganó cinco discos platino y logró vender más de 5 millones de copias.