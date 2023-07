Comparte

Taylor Swift reapareció en los escenarios junto a su ex pareja, Taylor Lautner. La cantante sorprendió a sus fans y a todo el mundo tras subir al escenario a Lautner en su concierto desarrollado este viernes en Kansas City, Estados Unidos.

Pero el actor de Crepúsculo no apareció solo en el show de la estrella mundial, sino que subió al escenario acompañado de Joey King y Presley Cash, quienes protagonizan el último videoclip de la artista en el tema «I Can See You».

En el show, Lautner, comenzó haciendo distintas acrobacias y más tarde le dio un gran abrazo a la cantante, a quien le dedicó unas emotivas palabras.

«Te respeto mucho. No solo por la cantante, compositora y artista que eres, sino realmente por el ser humano que eres. Eres amable, humilde y me siento honrado de conocerte«, le dijo.