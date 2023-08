Comparte

Continúan los acercamientos al interior de la casa de Gran Hermano y esta vez, fue Constanza con Raimundo quienes protagonizaron un íntimo momento.

Todo comenzó cuando estaba Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, con Constanza Capelli hablando en la pieza y entra Raimundo Cerda, en ese momento Coni le preguntó si a él le gustaban las mujeres depiladas.

Frente a ello, él contestó que sí, porque él siempre estaba 100% depilado, pero aclaró que si hay mujeres a las que les gustan los hombres peludos y es respetable.

Tras ello, el nuevo participante abandonó la pieza y al tiro la bailarina dejó saber que habría quedado “loca” con esa íntima confesión de su compañero, ya que le pareció muy atractivo que se depilara.

“Es rico este cabro, el Rai me dejó loca con esa hueá”, confesó Coni.

Luego, aprovechó el espacio y le habló a la cámara para enviarle un mensaje a Sebastián Ramírez, con quien tuvo una incipiente relación en “la casa más famosa del mundo”.

“Solamente Seba, porque te tengo respeto y lealtad, no me lo como con papas frita (…)porque si no fuese porque soy una mujer respetuosa y leal… está bien rico tu amigo”, dijo entre risas.

“Creo que la única que debería tener respeto a alguien acá, a su marido, soy yo (…) acá son todas solteras”, sostuvo la oriunda de Chiloé.

Por último, Coni continuó con su declaración a Rai y aseguró que se lo comería con “papas fritas, ketchup, mostaza y mayo”.

