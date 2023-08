Comparte

Arturo Longton se refirió a la participación de Fernando Altamirano, más conocido como el Bambino, y al casting de Gran Hermano en una transmisión en vivo a través de las redes sociales.

En esta instancia, el exchico reality y su amigo Sebastián Ramírez, quien estuvo en “la casa más famosa del mundo” por dos semanas, abordaron varios temas del encierro.

En ese sentido, Longton comentó que lo que están mostrando algunos participantes en el reality es muy distinto a lo que presentaron en el casting.

Tras ello, habló específicamente de Hans Valdés y Bambino y dijo “yo vi el casting, todos los hueones se veían extraordinarios en la entrevista”.

Asimismo, agregó que Hans habría hablado mucho, lo que no ha hecho en el encierro. Por otra parte, comentó que “de los que se tenía harta expectativa es ‘Bambino’”.

“Es buena onda, lo que pasa es que tenía mucho sueño nomás”, agregó entre risas.

En la misma línea, explicó que “lo que la gente no cacha es que en el casting puedes ser una cosa, pero el encierro los transforma en otra”.

“La personalidad que tenían afuera no es que la cambiaron, sino que adentro no fluyen porque no pueden; los supera, lo están pasando mal, si está lleno de cámaras”, complementó.

Finalmente, “Tatán” profundizó en el tema y aseguró que él los había visto “atrapados” en la casa y que se preocupan de estar pendientes a las cámaras, lo que no es algo recomendable en un programa de este formato.