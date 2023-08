Comparte

Hace unos días se comunicó que Karla Constant oficialmente dejaría de formar parte de Mega, y fue así como el pasado domingo fue su último día en la señal privada.

En este sentido, la animadora tuvo su despedida final, compartiendo un video en las redes, donde repasó su extensa carrera en el canal, donde se desempeñó durante la última década.

«Mi último día en @mega.tv después de 10 años, gracias por todos los proyectos y desafíos vividos, y, sobre todo, gracias por los buenos amigos y amigas que conocí, los atesoro y me los llevo en mi corazón», inició comentando en la plataforma digital.

«Se me cierra la garganta…»

Luego continuó: «Fue un privilegio compartir equipo con ustedes y poder transmitir en pantalla el trabajo de cada uno. Gracias Mega, amigos, compañeros, ¡hasta la próxima!».

Por último, expresó: «En mi último día en Mega quiero darle las gracias a todos, porque de verdad han sido días maravillosos, de abrazos fuertes y apretados, de palabras con sentimientos, con emoción, y me tirita la voz, se me cierra la garganta, porque la emoción también me invade a mí, muchas gracias a Mega y a todos ustedes».

«Mis amigos y compañeros con los que tuve el honor de trabajar en estos 10 años. Gracias, gracias, gracias y hasta la próxima«, cerró.

