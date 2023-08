Comparte

En medio del polémico momento que se vivió durante esta jornada en el matinal «Contigo en la Mañana» de CHV, salió a la luz un particular concepto, conocido como «mansplaining».

El hecho se dio en medio de la conversación sobre la renuncia del ahora exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En el lugar estaban una serie de panelistas que abordaron el hecho, entre ellos, el exdiputado UDI, Giovanni Calderón.

«Cuando le ponen la condición expresa de no sentarse a la mesa a hablar del tema de pensiones si es que no se va Giorgio Jackson, eso es lo que está diciendo Francisco Vidal que era inédito», dijo la periodista.

«Tú que eres periodista, entiendes el sentido de la frase, del lenguaje y la forma en que se plantean las situaciones. Lo que planteó la UDI fue que es imposible un diálogo con el gobierno mientras Giorgio Jackson estuviera en el ministerio. Son perspectivas distintas», respondió el exparlamentario.

A ello, Monserrat Álvarez cuestionó el hecho.

«Entonces yo no entiendo. Soy mujer, ¿por eso dice que yo no entiendo? Dice ‘usted como periodista no entiende’. La verdad es que yo y mucha gente en Chile (…) Yo entendí y creo que también lo entendió tanto Jackson, que se fue».



Mansplaining

En medio de la discusión, se planteó un reconocido término; ‘mansplaining’. El concepto generó una gran tensión en el matinal, donde se abordó la definición de ello.

Pero, ¿qué es el mansplaining?

Según la definición proporcionada por la Real Academia Española (RAE), el negologismo inglés «designa la explicación dada por un varón a una mujer en tono condescendiente, presuponiendo de forma injustificada desconocimiento de la cuestión por parte de esta».

Incluso la RAE mediante su cuenta de Twitter explicó que como alternativa española circula la voz «machoexplicación».