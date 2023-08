Comparte

Tensa fue la jornada que se experimentó el pasado domingo en Gran Hermano, luego de que se viviera una nueva jornada de eliminación, que dejó fuera de la ‘casa más famosa del mundo’ a Trinidad Cerda.

No obstante, uno de los momentos más tensos ocurrió antes de que se conociera el nombre de la eliminada, donde Lucas y Jennifer ‘Pincoya’ protagonizaron un duro intercambio.

El episodio se dio luego de que el tiktoker se molestó con la oriunda de Chiloé, catalogándola de ‘falsa’, mientras que Pincoya señaló que «ni siquiera tenía pantalones«, respecto a su relación con Fran Maira, situación que encendió al joven.

En una discusión que rápidamente subió de nivel, Lucas catalogó a Pincoya como «un guarén, un animal que nadie quiere en la casa, que destruye el hogar (…) Un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular».

Por último, y como si no fuera poco, la amenazó: «Te voy a hue*** cada vez que hables, toda la semana, no vai a hablar nunca más fuerte (…) No sabí hilar más de dos palabras«.

La situación rápidamente generó alarma en las redes sociales, donde habrían sido múltiples los cibernautas que denunciaron el momento al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por las amenazas de Lucas.

Sin embargo, los propios cibernautas alertaron que el sitio se cayó, donde aseguraron que podría haber ocurrido frente a la gran cantidad de denuncias que se recibieron.

Aquí puedes revisar el momento y algunos comentarios:

El CNTV ahora por culpa de Lucas Crespo #GranHermanoChile pic.twitter.com/4YcPmxRneS — Llifenina (@EsaClaudiaRios) August 14, 2023

Lucas contra Jennifer.



"Te vas a quedar, pero la vas a pasar muy mal." -Lucas a Jennifer.#GranHermanoChile #GranhermanoChv pic.twitter.com/O0zH5U3zi3 — Un follower mas (@soyunfollowmas) August 14, 2023

Se cayó la página del cntv con todas las denuncias que le están metiendo al lucas por agresivo ql #GranHermanoCHV — andy 🍒 COUPSIE WEEK (@seoksoostan) August 14, 2023