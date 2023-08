Comparte

Luego de que hace poco más de una semana Anita Alvarado y Cathy Barriga intercambiaran duras palabras en el programa «El Purgatorio», su debate continuó a través de las redes sociales.

Días más tarde de su encuentro presencial, la ‘geisha chilena’ aseguró en las redes que la exalcaldesa de Maipú mantenía un quiebre de su relación amorosa, con el también político Joaquín Lavín León.

Si bien días más tarde Barriga desmintió esta acusación de un quiebre amoroso, señalando que «no he tenido ninguna alteración en mi estado civil«, el comentarista deportivo Mauricio Israel reveló nueva información.

«A Cathy no le creo»

Ahora el comentarista Mauricio Israel reveló nueva información sobre la situación amorosa que enfrentaría Barriga. «Efectivamente, sigue casada, eso fue lo que ella aclaró», señaló de inicio Israel.

Sin embargo, luego relató que el rumor que implantó Anita Alvarado, sería cierto. «Lamentablemente, a Cathy no le creo. El fin de semana a mí me escribió su vecina. (Lavín) llegó al cumpleaños de su hijo, entró, estuvo ahí y se fue, porque ya no están viviendo juntos«, relató.

Tras esto, profundizó, sosteniendo que la separación entre ambos habría ocurrido hace «7 u 8 meses (…) Lo que dijo Anita Alvarado, es que ellos estaban separados. No se equivocó, porque ellos no están divorciados. Si esto es verdad, qué pena, porque ellos se llevaban muy bien, se veían siempre muy apañadores. Tiene que haber pasado algo muy serio para que ellos hayan tomado esa decisión».