Una tensa situación se experimentó el pasado jueves en el programa «El Purgatorio» de Canal 13, episodio que contó con la presencia de Kenita Larraín y Pamela Díaz.

Y fue Díaz quien protagonizó un tenso momento, luego de que se molestara con una interrogante que realizó el animador del programa, Ignacio Gutiérrez, quien le consultó sobre su pasada relación con Jean Philippe Cretton.

«Se mostró un video donde Jean Philippe salía besando a otra mujer, no eras tú, amiga, ¿Jean Philippe te fue infiel?«, fue la directa pregunta de Gutiérrez, previo a iniciar una pausa comercial.

Una vez que el programa regresó, Díaz respondió, no sin antes manifestar su molestia con la pregunta.

«Primero quiero decir, porque me gusta decir la verdad siempre, que encuentro súper feo tu comentario, el que hiciste antes de irnos a comerciales, que si me fueron infiel. Nunca me fueron infiel, quiero aclararlo«, señaló de inicio.

Luego continuó: «Terminé mi relación cuatro días antes de que ese video saliera, yo terminé esa relación. Entonces me parece súper feo que tu, que eres mi amigo, te atrevas a decir que él fue infiel, cuando sabes que no fue así«.

Frente a esta réplica, Gutiérrez solo se limitó a decir: «Es tu punto de vista», frente a lo cual La Fiera volvió a responder: «No es mi punto de vista, es la verdad».

Finalmente, la comunicadora repasó los motivos que llevaron al fin de su relación con el periodista de CHV.

«Mi relación con Jean Philippe fue de las más importantes en el último tiempo, de hecho todo lo que hago en mi programa de YouTube, el Sin Editar, partió de esa experiencia, porque tuve un gallo bacán a mi lado», señaló en un comienzo.

Luego continuó: «Hay cosas que uno no se atreve a decir a veces (…) Jean Philippe me enseñó muchas cosas sobre la relación con la gente. La relación terminó por temas personales, por diferencias de opiniones. Tenemos conceptos de vida muy distintos, somos muy maduros. Pero aprovecho de mandarle un beso«.