Hace tiempo que está instalada una tensión entre Mónica y la Familia Lulo, lo cual se volvió a evidenciar en el capítulo que emitieron anoche.

La situación inició luego de que Mónica, la participante más longeva del espacio, se sintiera aislada por Constanza, Jennifer y Raimundo, acusándolos de hacer una torre de almohadas, dejándola sola.

E incluso, en cuanto despertó, se fue a la otra habitación para comentarles lo que ocurrió, situación que solo habría sido un malentendido.

Lo que ella desconocía es que este «fuerte» fue construido precisamente para no molestarla con los ruidos que emitían cuando jugaban, como había ocurrido en otras oportunidades.

Si bien Raimundo intentó explicarle la situación, Mónica no se lo tomó del todo bien, y fue allí cuando ingresó Jennifer, quien apagó el incendio con bencina.

El round de Pincoya y Mónica

«Señora Mónica, corte su show conmigo. Le voy a decir una cosa, vaya a cortar su show. Usted me está echando la culpa de que yo estaba conversando, y estaba conversando con las chicas», inició descargándose Pincoya.

Sin embargo, Mónica subió la voz y le reprochó a Jennifer: «Estabas en el espejo, como siempre, conversando en la noche a la hora que sea, con las cámaras. Yo no estoy loca, estaba hablando con él (Raimundo), ¡no te metas!«.

Ante esta orden, Pincoya volvió a alzar la voz: «¡Qué tiene que ver que hable con las cámaras!, nadie le está diciendo que usted está loca. Yo no le estoy haciendo machitún. Yo no coloqué las almohadas».

Por último, Mónica le respondió: «No te metas, a mí no me vengas… quédate callada de una vez por todas. Le voy a dar explicaciones a Rai, pero no a ti. Le estoy pidiendo explicación a él y se mete ella. En ningún momento estaban jugando«.

