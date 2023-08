Comparte

El presidente de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera, Fernando Guzmán, expresó preocupación y lamentó la situación ocurrida con la embajadora chilena en el Reino Unido.

«Una vez más, durante este año y del año pasado estemos en la prensa por un tema que no deberíamos estar», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

Susana Herrera está cuestionada por solicitar 5 millones de dólares a la Gobernación del Biobío sin avisar a la Cancillería para financiar un proyecto de mercado de maderas en Santa Juana.

«Estamos en el ojo del huracán por descriterio, de no conocer las normas, de no conocer cómo funciona el Estado, de no saber cómo se hacen las cosas», señaló Guzmán.

Frente a la defensa de la embajadora, quien dijo que el rey de Inglaterra le habría comentado la iniciativa, el presidente del gremio dijo que «espero sinceramente que así sea, porque de no ser así, además del problema administrativo, nos va a causar un problema no menor en materias bilaterales. Que una embajadora que es representante del Estado de Chile en el Reino Unido… no sé si decir que mienta, pero sí que señale algo que no es completamente cierto es un tema con el jefe de Estado del Reino Unido».

Sobre el rey, «hablaría muy bien de él, que esté preocupado de las zonas quemadas en el sur de Chile, dentro de las tantas preocupaciones que debe tener un rey que dependen varios Estados de él».

«Actuamos atajando Goles»

«En este caso cuando hay dineros de por medio, más allá, incluso más, cuando hay dinero de tercero de fuentes externas se pregunta a la Cancillería. Esto podría perfectamente haber sido un buen proyecto, no lo pongo en duda, pero era tan simple como preguntar. Yo le aseguro, de todas maneras, que de no ser por el servicio exterior que la acompaña (…) la situación en el Reino Unido sería aún peor», afirmó Guzmán.

«En el caso nuestro y todos no ha pasado, nos envían o nos han enviado a embajadores que llegan de afuera y que, a veces, en el caso del Reino Unido, no tienen experiencia ni siquiera en el Estado. Y actuamos atajando goles», manifestó.

«Cuando uno viene de afuera no tiene por qué saberlas. Ese es el problema de fondo y lo que hemos tratado de explicar durante décadas: que las relaciones internacionales son un asunto profesional, de Estado y de largo plazo«, agregó.