Desde que ingresó Raimundo Cerda al encierro de Gran Hermano, Francisca Maira se ha mostrado bastante interesada y hasta se olvidó del incipiente romance que tuvo con Lucas Crespo.

Sin embargo, hasta el momento el jugador solo ha dado señales de querer tener una amistad, a pesar de que han estado muy cercanos y cariñosos.

Al respecto, habló el hermano del recién ingresado, José Manuel, con Página 7 y en primera instancia opinó sobre Fran y dijo que se mataba de la risa con ella y que era muy simpática.

“No la conozco de afuera y nunca he hablado con ella, pero la encuentro divertida y también directa, tiene su onda. Se nota que se lleva bien con Rai…”, comentó.

Recordemos que, cuando ingresó el competidor, Francisca se puso muy nerviosa y le confesó a Coni que en el mundo exterior tuvieron un encuentro.

En tanto, José Manuel aseguró que desde su punto de vista su hermano solo quiere una amistad, pero que en el encierro todo podría pasar.

“A ella le gusta, pero ahí veo una amistad. Una amistad que quizás… claro, se conocen de antes y yo no sé qué han hecho, no sé si los cahuines son reales. Lo digo por lo que comentó Fran cuando llegó Rai. Yo me sorprendí, no sabía”, sostuvo.

Tras ello, se refirió a las intenciones de Raimundo “yo creo que por parte de mi hermano, no. Aunque pueden pasar tantas cosas… falta mucho para que termine el programa, es un encierro y eso, con el tiempo, empieza a jugar tu cabeza. Es Heavy. Pienso que hay que vivirlo para entenderlo”.

Por último, recalcó que en el reality las cosas podrían cambiar de un momento para otro y concluyó lo siguiente:

“No sé… por eso digo que desconozco lo que podrá pasar. Pero, hasta el momento, por lo que conozco a mi hermano, noto que se caen bien, pero veo a Rai con un interés de amistad, más que de otra cosa”.