Comparte

Un tenso round tuvieron el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y el conductor de «Mucho Gusto», de Mega, José Antonio Neme, esta mañana.

Todo empezó porque el periodista criticó a la clase política por enfrascarse en peleas entre ellos en vez de enfocarse en la ayuda que ha dejado centenares de damnificados.

«Lamentablemente, el mundo político se ha enfrascado en una suerte de gallito sobre el relato del ’73, mientras la mitad del sur está como la Atlántida. Yo me pregunto en qué planeta viven ustedes los político. ¿En Melmac, con Alf?«, se preguntó exaltado Neme. Ahí comenzó la discusión:

Carter: ¿A quién te refieres?

Neme: A los políticos en general.

Carter: Es que no es justo, eso no te lo puedo aceptar.

Neme: ¡Yo no estoy hablando de usted en particular! ¡No todo se trata de usted, señor Carter! Estoy hablando de los políticos. Nadie está apuntándolo a usted directamente. Sea menos egocéntrico, porque no estoy apuntándolo a usted, se trata de la opinión pública.

Carter: Jose, no me invites a tu programa para agredirme.

Neme: No, si no lo estoy agrediendo, estoy hablando con franqueza.

Carter: No grites, José Antonio. Si me invitas a un programa… Y yo comparto tu juicio. No tienes para qué alterarte, ni gritarme a mí, ni a nadie»

Neme: Me alteré demás