Tras convertirse en el programa favorito de las noches de jueves, “El Purgatorio” tendrá hoy su cuarto capítulo, en vivo y en directo, en las pantallas de Canal 13.

El estelar animado por Nacho Gutiérrez, centrado en juzgar los actos de los famosos para enviarlos al Paraíso o al Infierno, tendrá hoy como invitados a Yamila Reyna y Daniel Fuenzalida.

“Estoy con una mezcla de sensaciones, entre adrenalina y un poco de susto ante las preguntas que me pueda hacer Nacho. Pero voy dispuesta a contestarlo todo, y espero irme al paraíso porque va a ser la única vez en mi vida en que voy a poder estar en el paraíso”, dice al respecto Yamila.

En tanto, Daniel manifiesta que “es importante que vuelvan los estelares, y voy a jugar en ‘El Purgatorio’ porque siempre he sido un gallo transparente, esa es mi tónica. Y me encantaría llegar al cielo, pero eso ya depende de la gente. Además, cuando uno va con la verdad por delante el cielo ya lo tiene ganado”.

Por su parte, Nacho Gutiérrez adelanta qué temas pretende preguntarle a ambos famosos esta noche. “Me gustaría, primero, saber qué pasó entre ellos, porque eran muy amigos y se distanciaron hasta el nivel de bloquearse. A Yamila quiero preguntarle cómo digiere el que le hayan pedido matrimonio si finalmente no se casó y ya no está con él. Y Daniel creo que tiene muchas polémicas que no ha aclarado, especialmente cuando chocó un auto en La Serena, y me gustaría que contara la verdad sobre eso”, asegura el animador.