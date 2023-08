Comparte

En la jornada de ayer se vivió una nueva dinámica de «congelado» en Gran Hermano, donde diversos exparticipantes reingresaron a la ‘casa más famosa del mundo’, mientras que los actuales jugadores no podían moverse.

Fue así como Sebastián, Viviana, Estefanía y Trinidad realizaron su reingreso, y le dedicaron algunas palabras a los concursantes más queridos para ellos.

En este sentido, Trini lo hizo con Constanza, quien fue su amiga dentro del reality, pero cuya relación se torció con el pasar de las semanas y terminó en una dura pelea entre ambas.

Ahora, a un par de semanas de su salida, Trinidad le pidió perdón a Constanza, por aquellas peleas y ‘traiciones’ que habría realizado.

«Lo siento… perdón. Me escapé de los conflictos porque estaba súper cobarde, con miedo de lo que podía pasarme después. No debí haberlo hecho. Había conflictos que me pertenecían y debí haber hablado cuando no lo hice, debí haberte defendido cuando no lo hice. Y de corazón, de corazón, de corazón… te pido perdón», le dijo mientras la miraba, frente a frente.

Luego continuó: «Tenía tanto miedo, Cony… pero tengo una buena noticia: soy libre. Y ya no tengo miedo, no está en mi corazón«.

La reacción de Constanza

Si bien las palabras de Trinidad apuntaban a que Coni la perdonara, o que llegaran a su interior, estas no surtieron efecto.

«Cuando me dijo eso no sentí nada, pero lo agradezco (…) El dolor que ella me causó… yo ya la disculpé hace rato. Le deseo lo mejor, pero no puedo decir ‘la vuelvo a querer’, porque las cosas no son así, los sentimientos no son así», manifestó Constanza momentos más tarde.

Por último, expresó: «Hay cosas que se quiebran, no obstante, reconozco que me da mucha felicidad que se haya dado cuenta… por ella«.