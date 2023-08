Comparte

Fabrizio Copano, Pedro Ruminot y Sergio Freire analizaron las cartas en el humor que podrían llegar a la próxima versión del Festival de Viña del Mar 2024; señalando que el show de Coco Legrand no sería apto para un espectáculo en la Quinta Vergara.

Según los comediantes, la última puesta en escena de Coco Legrand, llamada “70 o sé Tonto” tocaría temas no aptos para los tiempos actuales y que el humorista “está muy enojado con las nuevas generaciones”.

Copano reconoció no haber visto el espectáculo, “pero mucha gente y no digo tres, más de 10 personas que han ido y de distintas edades, opinan que el show es un poquito fuerte porque está muy enojado con las nuevas generaciones, con el feminismo, los movimientos sociales”.

“De hecho, tiene un momento donde dice como ‘puta, mi señora ya no me quiere ni cocinar’”, puntualizó el gran triunfador de Viña 2023 en “Hablemos de Comedia”, el programa del trío de humoristas.

“Y como que eso, para muchas mujeres que me han comentado, no les gustó. Obviamente estamos hablando de un caballero de 70 años, no necesariamente tiene que ser alguien que esté conectado con la actualidad, pero que eso quizás en Viña podría desencadenar”, añadió.

Pese a ello, Copano ve difícil que Legrand pudiese salir con mal pie de Viña, “porque es un hombre clásico, sería difícil ver a un Coco Legrand pifiado”.

Sergio Freire apoyó las palabras de su compañero, señalando que el show es “medio pasado, un relato medio machista, por la edad también”.

Ruminot, por su parte, puso sobre la mesa la idea de que el humorista podría estar poniéndose en el lugar y representando a una persona mayor que se encuentra molesta con las nuevas generaciones.