El Presidente Gabriel Boric participó en la tradicional actividad de la ACHS por el Día de Las y Los Trabajadores, en donde nuevamente se refirió al caso del triple homicidio de carabineros en Cañete, Región del Biobío. En su discurso, el mandatario recordó el fortalecimiento del Estado en materia de seguridad, remarcó la necesidad de que los homicidas “respondan ante la justicia” e hizo un llamado a llegar a acuerdos.

“Sin seguridad no hay libertad; sin libertad, no hay democracia; sin democracia, no hay justicia. Y yo quiero un país que sea seguro, libre, democrático y justo. Por eso, para nuestra sociedad, hoy día la seguridad es una prioridad“, comenzó señalando.

Ante dicha situación, es que “estamos poniendo la plata donde ponemos las palabras. Por eso se han fortalecido las policías,se está invirtiendo en prevención y recuperación de espacios públicos, en mayor cohesión social. Y, por cierto, en mano firme para la persecusión del delito y que todos quienes cometan delitos o atenten contra la seguridad del Estado, contra queienes nos cuidan, contra la convivencia, respondan ante la justicia”.

Desde su llegada a La Moneda, “hemos aprobado una cantidad inédita de leyes para fortalecer la institucionalidad de nuestro país en materia de seguridad del Estado, que estaba atrasada y nos estamos poniendo al día.

“Acá no hay varita mágica. Requiere trabajo, seriedad, mucho compromiso y convicción. No se trata de quién grita más fuerte o quien propone la solución más estrambótica, sino que seamos serios, consistentes y coherentes”, remarcó.

Además, el mandatario hizo un llamado a que “pensemos en las cosas que nos unen por sobre las que nos divide. Logremos un acuerdo entre empleadores, trabajadores, sociedad civil y gobierno para la patria. Partiendo por la seguridad. Tomando el desafío del crecimiento, incorporando las mejores condiciones laborales y la dignidad de la vida en todas sus etapas, incluída la vejez”.