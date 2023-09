Comparte

Como se había anunciado hace unos días, el día de ayer finalmente integraron nuevos participantes a «Gran Hermano«, donde finalmente entró la influencer nacional Ignacia Michelson, momento esperado por muchos fanáticos.

Y como era casi de imaginar, la joven arribó a la casa con algunos conflictos, saludando a sus nuevos compañeros, pero optando por no decirle ni hola a Francisca, y peor aún, dejándole un ácido mensaje.

«No, tú no me saludes. Lo único falso que quiero son mis tetas, tú sabes por qué«, repasó Michelson, para luego hacer un recorrido por la casa con Jennifer ‘Pincoya’ y Constanza, dejando en claro que buscaría sumarse a la ‘Familia Lulo’.

La reacción de Fran

Momentos más tarde mostraron a Fran, refiriéndose al arribo de Michelson: «Está bien alguien que me venga a hueviar… ahora va a quedar la cagá, pero al final es desventaja, porque si conoces de afuera a alguien con el que no te llevas bien, cómo va a haber buena onda, así es la vida».

«No me lo tomo personal, ella viene a hacer su papel, me viene a hueviar a mí, no nos llevamos tan bien, ella no se lleva bien con ciertas amigas mías, pero yo con ella no tengo ningún drama», repasó.

Tras esto, Michelson reveló que conocía a Fran previo al encierro: «Hemos tenido varios conflictos, hemos hablado. Siento que tú eres buena onda en la cara, pero por atrás andas con la cizaña, si te molesta algo, dilo, en vez de decirlo por detrás«.

Sin embargo, la rubia no se quedó callada y respondió: «Yo en verdad soy como yo soy, y en verdad tú no eres nadie para a decirme lo que tengo que venir a hacer o no«.

Y así, Michelson le respondió, aludiendo incluso a Constanza Capelli: «Lo mismo que estás haciendo aquí, lo haces afuera, lo mismo que estás haciendo con Cony, lo haces afuera, lames el culo«.

