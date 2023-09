Comparte

En una nueva edición del reality Gran Hermano, se emitió la fuerte pelea que hubo entre Jennifer ‘Pincoya’ y Fran Maira.

La discusión se dio luego de que Coni se enfrentara a Fran Maira, donde si bien no se llegó a los golpes, si cruzaron tensas palabras.

«Eres una mentirosa, nadie te cree (…) Eres una hueo… traidora, desleal«, fue parte de lo que expresó Coni, mientras que Fran le respondió: «Ayer armaste un problema, cuando nadie habla mal de ti. Nadie ha hablado de ti«.

El enfrentamiento de Pincoya y Fran

Momentos más tardes del pasado sábado, Pincoya se enfrentó a Fran, luego de que la oriunda de Chiloé hablara de un supuesto ‘arreglo’, ya que Fran conocía a Raimundo desde antes del reality.

Esto desató la rabia de Maira, quien expresó: «No me hables así. ¡Ridícula! Quieres hacer puro show. Te cagai’ de miedo por irte, porque no tienes pega afuera. Te irá como el pic… Yo tengo futuro a diferencia del resto (…) Ojalá te quedes, porque es la oportunidad de tu vida!», manifestó Fran.

Las palabras de la rubia desataron la ira de Pincoya, quien intentó agredirla físicamente. «Eres una hueo… mentirosa de mierd…«, expresó, mientras era detenida por Ignacia Michelson y Constanza.

«Dale, ¡pegame!«, le gritaba Fran, mientras que hasta Rubén debió intervenir para calmar a la Pincoya.

