En lágrimas terminó Jennifer ‘Pincoya’, participante de Gran Hermano, que recientemente repasó el duro conflicto que tuvo con la última eliminada, Francisca Maira.

Recordemos que la oriunda de Chiloé tuvo un duro enfrentamiento con la rubia, el cual habría terminado a golpes si los amigos de la Pincoya no la hubieran detenido.

Ahora Jennifer reflexionó con Coni y Fede, lamentando que Fran conociera esa versión de ella.

«Yo no soy penca, apréndeme a conocer, tengo muchas historias lindas para contar. Por último, si yo tengo que partir de acá, no sea tan penca», inició comentando.

Luego continuó y sostuvo que «estoy segura de que independiente de lo que haya sucedido, es muy probable y yo te lo doy firmado, que cuando salga de acá, a lo mejor no la voy a ver al tiro, a lo mejor nos vamos a encontrar en una situación, no vamos a ser las grandes amigas, va a haber un trato cordial, va a ser así, yo sé que sí«.

«Nosotros pasamos cosas muy bacanes y ella lo sabe. Y si nos calentamos el ánimo porque pasa, pero es eso«, inició comentando.

Los dichos sobre Raimundo

Por otro lado, se refirió a la polémica con Ramundo, sosteniendo que «más pena me da, porque yo a este cabro cul** le tengo cariño, pero tengo pena. Porque siento que me mintió».

«Yo no lloro nunca, pero me da rabia. Quería sacarle la mierda, estaba emputecida porque a uno le ven la cara de hueo**. Soy así, dejo de comer para darle a ellos. Todos me mandan a placa porque me tienen un odio pario, no haya como sacarme de acá«, repasó.

Por último, en medio de su reflexión, se refirió a por qué ingresó a Gran Hermano, descartando un interés económico.

«Yo no vine a ganar esta hueá y te soy muy sincera, muy sincera, a mí no me interesan sus lucas. Yo lo único que quería era sentarme con una hueo** más linda, modelo y tomarme una foto, nada más, porque vengo de una isla, porque soy más pobre«, reveló.

Luego continuó y explicó que «en la isla compartimos todas nuestras cosas, porque yo me puedo pelear hoy día contigo, pero si te veo cayendo voy a ser la primera que te voy a dar la mano. Entonces obvio que me enojo, obvio que yo lloro y lamento que nos hayamos conocido este fin de semana en esta hueá«.

«Yo cometo errores como cualquiera, pero no soy una hueo** mal intencionada, pero acá estoy y yo vine a vivir otra cosa«, afirmó.