El pasado viernes se produjo la detención de Anita Alvarado en el Aeropuerto de Santiago, luego de que fuera acusada de agredir a un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI).

Bajo este sentido, en el programa «Sígueme y te Sigo» de TV+, entregaron nuevos detalles de la situación que experimentó la ‘geisha chilena’.

Respecto al altercado, Alvarado explicó: «Corríamos y me pasé de la línea (de migración), y ahí altiro empezó el tironeo (…) y a mí se me salió la chuchada también, pero me tiró al piso ‘heavy’, te digo que me sacó la muñeca».

Sobre su presunto estado de ebriedad, Alvarado señaló que «nunca me llevaron a hacerme exámenes para el alcohol (…) qué brutal fue, toda la noche fueron perros conmigo«.

Por último, en el programa, enseñaron imágenes de cómo fue esta detención, las que puedes ver aquí: