Comparte

Desde el inicio de Gran Hermano, que Rubén se ha apoderado de la cocina de la casa, rol por el cual ha recibido múltiples críticas por diversos temas, como no permitir que otros integrantes cocinen, o algunas de sus llamativas preparaciones o métodos de cocción.

Ahora el concursante dio que hablar en las redes sociales tras enseñar un llamativo método para hervir papas, lo cual hizo en agua con aceite, situación que indignó a los espectadores.

«Que mi… de comida cocina Rubén? Peló papas, zanahorias en trozo, le aplicó casi 3/4 litro de aceite, orégano, sal y a cocer», reclamó uno de los espectadores, que compartió el momento.

«Es una técnica de miegda»

Quien entregó una visión más experta, fue el cocinero Yann Yvin, el cual fue contactado por el portal Página 7, en donde analizó la singular técnica de hervir unas papas.

«Es una incoherencia poner aceite en el agua cuando vas a cocinar una papa. No, es realmente una tontería, de verdad«, inició descargándose.

Luego continuó: «No sabe absolutamente nada, no se pone aceite en el agua para cocinar papas, porque tiene mucho almidón y la idea es justamente que el almidón se ‘limpie’ con el agua. Entonces, si le pones aceite, no puede hacer su ciclo normal».

Por último, expresó: «Por eso las cosas se hacen de una manera y no de otra. Todo mal con este falso cocinero. Es una técnica de miegda«, cerró.

Revisa aquí el momento: