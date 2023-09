Comparte

Una inesperada pregunta fue la que recibió la influencer Valentina Roth, la cual a través de las historias expuso la consulta, que tiene relación con su asesora del hogar.

«Vale, están diciendo en una página que la obligas a ella a hacer dieta. ¿Es verdad?«, fue la directa pregunta que recibió a través de los mensajes directos.

Ante la consulta, Roth replicó con asombro: «Me están hue… ¿Cierto? ¡Cómo la voy a obligar, lo único que hago es apoyarla!«.

Luego, a través de la misma plataforma, compartió una serie de videos en donde profundizó sobre el tema: «No sé qué portal subió eso y lo peor es que hay gente que cree».

«Como la gente que comenta tonteras en esos portales, no me sigue, porque se nota que no me siguen, ya que si lo hicieran cacharían perfecto quién es mi asesora y cómo me llevo con ella, porque la amo«, repasó luego la influencer.

Tras esto, explicó de dónde vendría el rumor: «Nos llevamos muy bien y me dijo que quería empezar a cuidarse, a entrenar y eso es lo que estoy haciendo, apoyándola, apañándola todo el rato. Pero no le veo nada de malo».