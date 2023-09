Comparte

Bastante ha dado que hablar el último capítulo de «El Purgatorio«, programa de Canal 13 donde participó José Miguel Viñuela y Jordi Castell.

Si bien ambos participaron sin problema por el espacio conducido por Ignacio Gutiérrez, fue Viñuela que, días después de emitido el capítulo, criticó a los comediantes del programa, Luis Slimming y Chiqui Aguayo.

«No me reí con la rutina. Encontré, honestamente, ese espacio… Todo el mundo ya sabe que le corté el pelo a una persona, que tuve una sentencia, que pagué, ya está. Pero hacer el 80% de tu rutina con el corte de pelo y lo de Chang, lo encontré de mal gusto«, fue parte de lo que manifestó Viñuela en su programa «Tal Cual» de TV+.

Ahora, quien respondió a estas palabras fue nada más que Chiqui Aguayo, la cual fue consultada sobre el tema en el podcast «¿Qué es de tu live?».

«Se hace la víctima»

La situación se dio luego de que fuera consultada sobre a qué rostro mandaría al infierno, en la dinámica del programa de Canal 13, donde la humorista respondió: «A José Miguel Viñuela, porque anda pelando, se hace la víctima«.

Luego continuó y afirmó que «Con el Lucho (Luis Slimming) revisamos la rutina, nosotros en el fondo hacemos los chistes en base a todas las cosas públicas tuyas«.

Tras esto profundizó, y planteó que quizá Viñuela tiene temas no superados. «Ponte tú, al Huevo Fuenzalida, que le dimos harto con su pasado de drogas, estaba muy muerto de la risa. Tú ves esa rutina y es un agrado, él estaba disfrutando mucho, porque para él yo siento que es algo superado», ejemplificó.

En esta línea, explicó: «Entonces, creo que para el Jose no está superado lo del tema del corte de pelo, lo de Chan. Como que no es un tema superado para él, no lo tomó con tanto humor».

«Quizás en cinco años más se podría reír un poco más. Él está en todo su derecho de opinar que somos fome y lo que él quiera, el humor es subjetivo», finalizó.