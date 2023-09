Comparte

Mucha polémica causó en Uruguay la no convocatoria de Luis Suárez y Edinson Cavani por parte de Marcelo Bielsa. Una situación en la que todos han tenido algo que decir, incluso los protagonistas.

El último en alzar la voz fue Edinson Cavani, quien en diálogo con Telemundo de Uruguay se refirió a su ausencia del listado para el inicio de las Eliminatorias.

«Yo soy una persona que quiero vivir la vida, disfrutarla y no quiero detenerme. La vida son etapas y si por ahí el que toma la decisión, que está hoy en la selección, siente o piensa que yo no estoy a la altura de poder estar en la selección hoy, perfecto. Tienen ellos la decisión hoy. Tienen un cargo en el que deciden a quién quieren llevar», expresó el futbolista de Boca Jrs.

Asimismo, recalcó que «más allá de que me sienta bien, por ahí llegó una etapa en la que me tengo que dedicar más a donde estoy y seguir dándole para adelante. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No le quiero dar muchas vueltas ni ir contra uno o contra otro».

«Estoy en una linda etapa de mi vida en lo deportivo, lo disfruto, trato de demostrar cada domingo de que vine acá a entregarme al máximo por este club… No tengo 25 años, como cuando jugaba tres partidos por semana. Capaz no lo puedo hacer hoy. Soy realista, entiendo un montón de cosas», sentenció.

Cabe recordar que Luis Suárez también se expresó por esta decisión de Bielsa en sus redes sociales, y fue un más directo, publicando una imagen con la camiseta número 9 y el mensaje: «Suárez 9, respeto».