Comparte

Rubén definitivamente fue expulsado de Gran Hermano, luego que se le acusara de realizar tocaciones a Scarlette sin su consentimiento, mientras ambos se encontraban acostados en la misma cama.

La decisión de la producción fue entregada por los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, quienes notificaron la determinación adoptada al resto de los participantes.

“Tenemos que informarles a ustedes la decisión que ha hecho Gran Hermano, respecto a la situación vivida entre Scarlette y Rubén. Hemos decidido, como programa, apartar definitivamente y para siempre a Rubén de la casa”, informaron Diana y JC.

Respecto a la decisión, la propia afectada, Scarlette, señaló que “es un tema súper delicado” para ella. “Mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien, mucho menos enlodar el programa”, prosiguió.

“Este es un programa de la vida real y, lamentablemente, esas son situaciones que suceden. Creo que a muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar”, indicó la participante.

Scarlette también habló sobre su impresión con la determinación del programa: “Me siento agradecida por el apoyo de mis compañeros que me creyeron y estuvieron conmigo apoyándome desde el minuto cero. También agradecida por la decisión de la producción y el apoyo que me brindaron. Quiero seguir adelante, me siento cómoda en la casa y conforme, contenta con el apoyo de los demás”.