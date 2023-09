Comparte

En medio de los rumores sobre el ingreso de Luis Mateucci a “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz abordó el tema en Zona de Estrellas.

Recordemos que, la panelista tiene un relación de “amigos especiales” con el argentino, por lo que aseguró que él entraría al encierro “solterito”.

En primera instancia, Aránguiz sostuvo “todo el mundo sabe que yo tengo una onda-onda con Luis, nunca le pusimos un nombre porque fue mi decisión no ponerle nombre al algo, nos estamos conociendo, lo estamos pasando súper bien, estamos juntos, salíamos, teníamos una especie de romance”.

Tras ello, dejó en claro lo siguiente: “Yo quiero decir públicamente que le deseo lo mejor en este reality, y que él entra solterito para que entre a jugar, puede estar con la mina que quiera, es un gallo joven”.

“Yo no voy a dejar de hacer nada por nadie en mi vida, y es lo mismo que le dije a él. Yo no voy a dejar de hacer nada por nadie, y que espero lo mismo de él, que él no deje de hacer nada por mí. Le deseo lo mejor en el reality, que lo pase chancho. Entra solterito para que no me anden poniendo cuernos que no me merezco”, agregó.

Luego, Adriana Barrientos le consultó si ella lo pensaba esperar, para continuar con su “onda” y frente a ello, aseguró que “estoy dispuesta a que la vida me sorprenda, yo no me cierro, ni tampoco me abro a nada, que sea lo que tenga que ser”.

Por último, es necesario mencionar que por el momento Canal 13 no ha hecho oficial el ingreso del chico reality a su nuevo programa.