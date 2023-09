Comparte

Durante las últimas horas el volante chileno Arturo Vidal tuvo que ser operado de su rodilla. La intervención fue todo un éxito y el King manifestó su agradecimiento y garra a través de sus redes sociales.

“Quiero agradecer la inmensa cantidad de mensajes de apoyo que he recibido”, comenzó diciendo Vidal en su cuenta de Instagram, acompañando una fotografía de él en la cama de la clínica donde se está recuperando.

Su mensaje continuó con “quiero decirles que me levantaré con más fuerza que nunca. Me levanté 1000 veces antes y hoy no será la excepción, con el apoyo de mis seres queridos y de todos ustedes, más temprano que tarde estaré donde más me gusta, en una cancha de fútbol disfrutando como en toda mi carrera… gracias y nos vemos pronto”, cerró el mediocampista del Athletico Paranaense y la selección chilena.