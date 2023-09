Comparte

Helhue Sukni abordó su paso por «El Purgatorio» de Canal13 y su encuentro con Marlén Olivarí, a quien acusó de «no ser la misma» que conoció cuando formó parte de «El Discípulo del Chef».

«Yo conocí a la Marlen, encantadora (…) se reía, un amor, me abrazaba, almorzábamos juntas, no, la raja ella”, recordó la abogada por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram.

“Ahora cuando llego al programa (El Purgatorio) yo me quedé atónita, ella súper así (seria), apenas me saludó, no sonreía. Nada. No era la misma hue… que yo conocí”, detalló.

Posteriormente, la abogada indicó que tras realizar algunas consultas tendría certeza de la razón del cambio de Marlén: «Ella está postulando a ser diputada, postuló a ser alcalde, sacó 300 votos y no la pescó nadie. Como está postulando a ser diputada, ella quiere ser una persona seria«, comentó.

Junto con lo anterior, comentó que sus palabras no se deben a que «esté picada» porque Olivarí ganó los pasajes que entregaba el público por voyación en el programa. «¿Sabes lo que me molesta? Me molesta que el juego fue sucio«, señaló Helhue y se refirio a la crítica realizada en el espacio por la modelo al feminismo.

«Fue sucio porque ella no se mostró como realmente es, como la Marlen Olivari que le trabajaba a Kike Morandé porque empezó a criticar a las mujeres feministas que andaban mostrando el poto, porque andaban mostrando las pechugas. Ella no se acuerda cuando bailaba en el Morandé con Compañía y mostraba el poto, la raja, y mostraba todo. Parece que ella no se acuerda. Entonces, ahora viene a criticar al movimiento feminista», cerró la abogada.

